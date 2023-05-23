У кремлі очікують, що путін на радбезі згадає про "атаку диверсантів" на бєлгородщину
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. російський диктатор володимир путін може згадати на засіданні радбезу про "атаку диверсантів" на бєлгородщину. Про це повідомляють росЗМІ із посиланням на слова речника путіна дмитра пєскова, передає УНН.
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Як пишуть росЗМІ, пєсков очікує, що путін на регулярній нараді з рб рф 26 травня може торкнутися теми атаки диверсантів на бєлгородську область.
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Прессекретар російського президента дмитро пєсков, висловив занепокоєння щодо "атаки диверсантів", яка сталася в бєлгородській області.
Нагадаємо
Вчора на територію белгородської області зайшли підрозділи легіону "Свобода Росії" та "руського добровольчого корпусу". Було заявлено, що їм вдалося зайняти декілька населених пунктів.
В ГУР Міноборони України заявили, що вони проводять "операцію на території бєлгородської області для створення "смуги безпеки" для захисту цивільних українців".
Російська влада оголосила про проведення "контртерористичної операції". Яка, судячи з усього, триває й досі.
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