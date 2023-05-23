В кремле ожидают, что путин на совбезе вспомнит об "атаке диверсантов" на белгородщину
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. российский диктатор владимир путин может вспомнить на заседании совбеза об "атаке диверсантов" на белгородскую область. Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на слова представителя путина дмитрия пескова, передает УНН.
Детали
Как пишут росСМИ, песков ожидает, что путин на регулярном совещании с сб рф 26 мая может затронуть тему атаки диверсантов на белгородскую область.
Ранее
Пресс-секретарь российского президента дмитрий песков, выразил обеспокоенность по поводу "атаки диверсантов", которая произошла в белгородской области.
Напомним
Вчера на территорию белгородской области зашли подразделения легиона "Свобода России" и "русского добровольческого корпуса". Было заявлено, что им удалось занять несколько населенных пунктов.
В ГУР Минобороны Украины заявили, что они проводят "операцию на территории белгородской области для создания "полосы безопасности" для защиты гражданских украинцев".
Российские власти объявили о проведении "контртеррористической операции". Которая, судя по всему, продолжается до сих пор.
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