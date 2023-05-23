В кремле ожидают, что путин на совбезе вспомнит об "атаке диверсантов" на белгородщину

Детали

Как пишут росСМИ, песков ожидает, что путин на регулярном совещании с сб рф 26 мая может затронуть тему атаки диверсантов на белгородскую область.

Ранее

Пресс-секретарь российского президента дмитрий песков, выразил обеспокоенность по поводу "атаки диверсантов", которая произошла в белгородской области.

Напомним

Вчера на территорию белгородской области зашли подразделения легиона "Свобода России" и "русского добровольческого корпуса". Было заявлено, что им удалось занять несколько населенных пунктов.

В ГУР Минобороны Украины заявили, что они проводят "операцию на территории белгородской области для создания "полосы безопасности" для защиты гражданских украинцев".

Российские власти объявили о проведении "контртеррористической операции". Которая, судя по всему, продолжается до сих пор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Все сидят в ах*е": что происходит в белгороде и приграничных населенных пунктах