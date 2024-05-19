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У краснодарському краї прогриміли потужні вибухи на НПЗ

У краснодарському краї прогриміли потужні вибухи на НПЗ

Київ • УНН

 • 73672 перегляди

На нафтопереробному заводі в Краснодарському краї Росії поблизу Слов'янська-на-Кубані сталися потужні вибухи, що спричинили задимлення.

У краснодарському краї рф пролунали потужні вибухи на НПЗ. Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.

Деталі

У російському краснодарському краї біля слов'янська-на-кубані пролунали потужні вибухи на НПЗ, після чого почав здійматися дим.

Нагадаємо

Раніше було повідомлено, що на нафтобазі у місті виборг ленінградської області пролунав потужний вибух та зайнялася пожежа.

У виборзі рф стався вибух з подальшою пожежею19.05.24, 03:56 • 26614 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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