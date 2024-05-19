У краснодарському краї прогриміли потужні вибухи на НПЗ
Київ • УНН
На нафтопереробному заводі в Краснодарському краї Росії поблизу Слов'янська-на-Кубані сталися потужні вибухи, що спричинили задимлення.
У краснодарському краї рф пролунали потужні вибухи на НПЗ. Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.
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У російському краснодарському краї біля слов'янська-на-кубані пролунали потужні вибухи на НПЗ, після чого почав здійматися дим.
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Раніше було повідомлено, що на нафтобазі у місті виборг ленінградської області пролунав потужний вибух та зайнялася пожежа.
У виборзі рф стався вибух з подальшою пожежею19.05.24, 03:56 • 26614 переглядiв