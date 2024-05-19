В краснодарском крае прогремели мощные взрывы на НПЗ

В краснодарском крае рф прогремели мощные взрывы на НПЗ. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

Детали

В российском краснодарском крае возле Славянска-на-Кубани прогремели мощные взрывы на НПЗ, после чего начал подниматься дым.

Напомним

Ранее было сообщено, что на нефтебазе в городе Выборг Ленинградской области прогремел мощный взрыв и загорелся пожар.

В Выборге рф произошел взрыв с последующим пожаром