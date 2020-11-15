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У Краматорську зафіксували 9 повідомлень про порушення під час виборів мера

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 листопада. УНН. У Донецькій області в день повторного голосування на виборах мера в Краматорську до поліції надійшло 9 повідомлень про можливі порушення виборчого законодавства. Про це повідомляє пресслужба місцевої поліції, передає УНН.

“Крім того, до поліції звернувся водій автомобіля Газель, що стояв біля однієї з виборчих дільниць. Чоловік розповів, що до нього під’їхали невідомі та почали стріляти маркерами з фарбою. Подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 296 „Хуліганство“ Кримінального кодексу України”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що дільничні і територіальні виборчі комісії перебувають під охороною поліції під час підрахунку голосів та визначення результатів голосування. У них чергують близько 200 правоохоронців.

“Загалом голосування відбувалося спокійно. Ситуація в місті залишається контрольованою”, — додали в поліції.

Як повідомляв УНН, за даними поліції, голосування на місцевих виборах в Україні пройшло без серйозних порушень. Середня явка виборців у другому турі виборів мерів, які 15 листопада відбулися у семи містах України, становила 24%.

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