В Краматорске зафиксировали 9 сообщений о нарушении во время выборов мэра
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. В Донецкой области в день повторного голосования на выборах мэра в Краматорске в полицию поступило 9 сообщений о возможных нарушениях избирательного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции, передает УНН.
“Кроме того, в полицию обратился водитель автомобиля „Газель“, который стоял возле одного из избирательных участков. Мужчина рассказал, что к нему подъехали неизвестные и начали стрелять маркерами с краской. Событие внесено в Единый реестр досудебных расследований по ст. 296 „Хулиганство“ Уголовного кодекса Украины”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что участковые и территориальные избирательные комиссии находятся под охраной полиции во время подсчета голосов и определения результатов голосования. В них дежурят около 200 правоохранителей.
“В целом голосование проходило спокойно. Ситуация в городе остается контролируемой”, — добавили в полиции.
Как сообщал УНН, по данным полиции, голосования на местных выборах в Украине прошло без серьезных нарушений. Средняя явка избирателей во втором туре выборов мэров, которые 15 ноября состоялись в семи городах Украины, составила 24%.