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У Конотопі стабілізували ситуацію після масштабного російського удару - ОВА

У Конотопі стабілізували ситуацію після масштабного російського удару - ОВА

Київ • УНН

 • 14774 перегляди

Голова Сумської ОВА повідомив про стабілізацію ситуації в Конотопі після наймасштабнішого авіаудару з початку війни. Місто почало відновлювати енергопостачання.

Голова Сумської ОВА Володимир Артюх повідомив, що ситуація в Конотопі після наймасштабнішого авіаційного удару з початку війни стабілізувалася. Про це він розповів в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Станом на зараз ситуація у Конотопі стабілізувалась, враховуючи те, що таких обстрілів з початку повномасштабного вторгнення по Конотопу не було. Це був наймасштабніший авіаційний удар ворога по місту

- сказав Артюх.

За його словами, спочатку ворог цілився по критичній інфраструктурі, а потім почав бити по житловим будинкам. 

Артюх переконаний, що таким чином росія намагається деморалізувати українців, залишивши їх без води, світла та звʼязку. 

До такої ситуації місто було готове та мало певний матеріальний резерв. Місто зробило певні захисні споруди, які досягли своєї мети. Вже зараз почали підключати мікрорайони міста до енргетики

- додав голова Сумської ОВА.

Нагадаємо

У Конотопській громаді Сумської області внаслідок ворожої атаки дронами типу "Shahed" уже 14 постраждалих.

Атака рф на Конотоп: правоохоронці показали наслідки12.09.24, 09:19 • 15081 перегляд

Ірина Колеснік

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