В Конотопе стабилизировали ситуацию после масштабного российского удара - ОВА
Киев • УНН
Председатель Сумской ОГА сообщил о стабилизации ситуации в Конотопе после самого масштабного авиаудара с начала войны. Город начал восстанавливать энергоснабжение.
Председатель Сумской ОГА Владимир Артюх сообщил, что ситуация в Конотопе после самого масштабного авиационного удара с начала войны стабилизировалась. Об этом он рассказал в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
По состоянию на сейчас ситуация в Конотопе стабилизировалась, учитывая то, что таких обстрелов с начала полномасштабного вторжения по Конотопу не было. Это был самый масштабный авиационный удар врага по городу
По его словам, сначала враг целился по критической инфраструктуре, а потом начал бить по жилым домам.
Артюх убежден, что таким образом россия пытается деморализовать украинцев, оставив их без воды, света и связи.
К такой ситуации город был готов и имел определенный материальный резерв. Город сделал определенные защитные сооружения, которые достигли своей цели. Уже сейчас начали подключать микрорайоны города к энргетике
Напомним
В Конотопской громаде Сумской области в результате вражеской атаки дронами типа "Shahed" уже 14 пострадавших.
Атака рф на Конотоп: правоохоронці показали наслідки12 сентября 2024, 06:19 • 13676 просмотров