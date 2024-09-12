В Конотопе стабилизировали ситуацию после масштабного российского удара - ОВА

Председатель Сумской ОГА Владимир Артюх сообщил, что ситуация в Конотопе после самого масштабного авиационного удара с начала войны стабилизировалась. Об этом он рассказал в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

По состоянию на сейчас ситуация в Конотопе стабилизировалась, учитывая то, что таких обстрелов с начала полномасштабного вторжения по Конотопу не было. Это был самый масштабный авиационный удар врага по городу - сказал Артюх.

По его словам, сначала враг целился по критической инфраструктуре, а потом начал бить по жилым домам.

Артюх убежден, что таким образом россия пытается деморализовать украинцев, оставив их без воды, света и связи.

К такой ситуации город был готов и имел определенный материальный резерв. Город сделал определенные защитные сооружения, которые достигли своей цели. Уже сейчас начали подключать микрорайоны города к энргетике - добавил председатель Сумской ОГА.

Напомним

В Конотопской громаде Сумской области в результате вражеской атаки дронами типа "Shahed" уже 14 пострадавших.

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