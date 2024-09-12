В Конотопе стабилизировали ситуацию после масштабного российского удара - ОВА

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
ПВО Киева уничтожила все российские дроны в ночной атаке 12 сентября

ПВО Киева уничтожила все российские дроны в ночной атаке 12 сентября

  •  25717 просмотра
Пентагон выделил 1,2 млрд долларов для производства ракет AMRAAM, в том числе и для Украины

Пентагон выделил 1,2 млрд долларов для производства ракет AMRAAM, в том числе и для Украины

  •  103507 просмотра
США и ЕС обеспокоены экспортом Китаем товаров двойного назначения, которые использует рф в войне против Украины

США и ЕС обеспокоены экспортом Китаем товаров двойного назначения, которые использует рф в войне против Украины

  •  59935 просмотра
Белый дом завершает разработку плана по расширению зоны возможных ударов Украины по рф - Politico

Белый дом завершает разработку плана по расширению зоны возможных ударов Украины по рф - Politico

  •  33969 просмотра
Налоговая проверка "Конкорда" затягивается: эксперты подозревают фальсификации и страх налоговиков перед ответственностью

Налоговая проверка "Конкорда" затягивается: эксперты подозревают фальсификации и страх налоговиков перед ответственностью

  •  84660 просмотра
публикации
НАБУ планирует отремонтировать фасады и помещения своих админзданий за более 5 млн гривен

НАБУ планирует отремонтировать фасады и помещения своих админзданий за более 5 млн гривен

  •  24919 просмотра
Налоговая проверка "Конкорда" затягивается: эксперты подозревают фальсификации и страх налоговиков перед ответственностью

Налоговая проверка "Конкорда" затягивается: эксперты подозревают фальсификации и страх налоговиков перед ответственностью

  •  84660 просмотра
Манипуляции экс-нардепа Ризаненко: как фейк о владельце «Гулливера» отвлекал от его собственного российского следа

Манипуляции экс-нардепа Ризаненко: как фейк о владельце «Гулливера» отвлекал от его собственного российского следа

  •  123090 просмотра
Преодолеть упадок духа: в каких громадах Украины местные власти не дают исчезнуть волонтерскому движению

Преодолеть упадок духа: в каких громадах Украины местные власти не дают исчезнуть волонтерскому движению

11 сентября 2024, 12:00  •  129981 просмотра
Обо всем кроме Фонда гарантирования вкладов. Почему власть молчит о невыполнении требования МВФ?

Обо всем кроме Фонда гарантирования вкладов. Почему власть молчит о невыполнении требования МВФ?
Эксклюзив

11 сентября 2024, 09:31  •  146438 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
"Веном: Последний танец": Sony выпустила финальный трейлер заключительной части трилогии

"Веном: Последний танец": Sony выпустила финальный трейлер заключительной части трилогии

  •  1666 просмотра
Тейлор Свифт установила рекорд на MTV VMA 2024: как прошло шоу

Тейлор Свифт установила рекорд на MTV VMA 2024: как прошло шоу

  •  23699 просмотра
"Дюна 3" станет последней во франшизе для Вильнева, но он хочет, чтобы ее продолжали другие

"Дюна 3" станет последней во франшизе для Вильнева, но он хочет, чтобы ее продолжали другие

11 сентября 2024, 14:01  •  91530 просмотра
Телеканал HBO ищет актеров для нового сериала о Гарри Поттере

Телеканал HBO ищет актеров для нового сериала о Гарри Поттере

11 сентября 2024, 13:17  •  88604 просмотра
Givenchy нанял Сару Бертон, дизайнера королевской семьи и Бейонсе

Givenchy нанял Сару Бертон, дизайнера королевской семьи и Бейонсе

10 сентября 2024, 09:56  •  108492 просмотра
Актуальное
В Конотопе стабилизировали ситуацию после масштабного российского удара - ОВА

В Конотопе стабилизировали ситуацию после масштабного российского удара - ОВА

Киев  •  УНН

12 сентября 2024, 12:45  •  9906 просмотра

Read in English

Председатель Сумской ОГА сообщил о стабилизации ситуации в Конотопе после самого масштабного авиаудара с начала войны. Город начал восстанавливать энергоснабжение.

Председатель Сумской ОГА Владимир Артюх сообщил, что ситуация в Конотопе после самого масштабного авиационного удара с начала войны стабилизировалась. Об этом он рассказал в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

По состоянию на сейчас ситуация в Конотопе стабилизировалась, учитывая то, что таких обстрелов с начала полномасштабного вторжения по Конотопу не было. Это был самый масштабный авиационный удар врага по городу

- сказал Артюх.

По его словам, сначала враг целился по критической инфраструктуре, а потом начал бить по жилым домам. 

Артюх убежден, что таким образом россия пытается деморализовать украинцев, оставив их без воды, света и связи. 

К такой ситуации город был готов и имел определенный материальный резерв. Город сделал определенные защитные сооружения, которые достигли своей цели. Уже сейчас начали подключать микрорайоны города к энргетике

- добавил председатель Сумской ОГА.

Напомним

В Конотопской громаде Сумской области в результате вражеской атаки дронами типа "Shahed" уже 14 пострадавших.

Атака рф на Конотоп: правоохоронці показали наслідки12 сентября 2024, 06:19 • 13676 просмотров

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Война
Эксклюзив
Квадробинг - опасность или просто игра: ответ психологов
  •  12372 просмотра

Квадробинг - опасность или просто игра: ответ психологов

Эксклюзив
Комфортные условия для отечественного производителя: предприниматели поделились секретом, где на Киевщине стоит вести бизнес
  •  41514 просмотра

Комфортные условия для отечественного производителя: предприниматели поделились секретом, где на Киевщине стоит вести бизнес

Эксклюзив
Инфекционист Ольга Голубовская дала прогноз на следующий сезон гриппа
  •  48901 просмотра

Инфекционист Ольга Голубовская дала прогноз на следующий сезон гриппа

Эксклюзив
Суд в Киеве рассмотрит иск владельца "Гулливера" Полищука к АРМА о защите чести и достоинства
  •  48313 просмотра

Суд в Киеве рассмотрит иск владельца "Гулливера" Полищука к АРМА о защите чести и достоинства

Эксклюзив
Передача дела против главного юриста НБУ в полицию: эксперт подозревает затягивание и политическое влияние
  •  51986 просмотра

Передача дела против главного юриста НБУ в полицию: эксперт подозревает затягивание и политическое влияние

Эксклюзив
Сохранили скорую помощь - Игорь Сапожко о преимуществах для сел, которые присоединились к Броварской громаде
  •  60990 просмотра

Сохранили скорую помощь - Игорь Сапожко о преимуществах для сел, которые присоединились к Броварской громаде

Эксклюзив
Тяжелая техника и санатории простаивают: политолог указал на причины, почему АРМА не передает их ВСУ
11 сентября 2024, 13:41  •  105151 просмотра

Тяжелая техника и санатории простаивают: политолог указал на причины, почему АРМА не передает их ВСУ

Эксклюзив
Офис Генпрокурора о возможной передаче Ираном ракет в рф: пока нет подтверждения
11 сентября 2024, 12:54  •  104449 просмотра

Офис Генпрокурора о возможной передаче Ираном ракет в рф: пока нет подтверждения

Эксклюзив
Обо всем кроме Фонда гарантирования вкладов. Почему власть молчит о невыполнении требования МВФ?
11 сентября 2024, 09:31  •  146438 просмотра

Обо всем кроме Фонда гарантирования вкладов. Почему власть молчит о невыполнении требования МВФ?

Эксклюзив
Работают лифты, насосы подачи воды - на Киевщине люди при содействии властей делают свои дома независимыми от отключений света
11 сентября 2024, 08:08  •  102925 просмотра

Работают лифты, насосы подачи воды - на Киевщине люди при содействии властей делают свои дома независимыми от отключений света

Популярные

Налоговая проверка "Конкорда" затягивается: эксперты подозревают фальсификации и страх налоговиков перед ответственностью

Налоговая проверка "Конкорда" затягивается: эксперты подозревают фальсификации и страх налоговиков перед ответственностью

  •  84660 просмотра
Белый дом завершает разработку плана по расширению зоны возможных ударов Украины по рф - Politico

Белый дом завершает разработку плана по расширению зоны возможных ударов Украины по рф - Politico

  •  33969 просмотра
США и ЕС обеспокоены экспортом Китаем товаров двойного назначения, которые использует рф в войне против Украины

США и ЕС обеспокоены экспортом Китаем товаров двойного назначения, которые использует рф в войне против Украины

  •  59935 просмотра
Пентагон выделил 1,2 млрд долларов для производства ракет AMRAAM, в том числе и для Украины

Пентагон выделил 1,2 млрд долларов для производства ракет AMRAAM, в том числе и для Украины

  •  103507 просмотра
ПВО Киева уничтожила все российские дроны в ночной атаке 12 сентября

ПВО Киева уничтожила все российские дроны в ночной атаке 12 сентября

  •  25717 просмотра

Публикации

НАБУ планирует отремонтировать фасады и помещения своих админзданий за более 5 млн гривен

НАБУ планирует отремонтировать фасады и помещения своих админзданий за более 5 млн гривен

  •  24919 просмотра
Налоговая проверка "Конкорда" затягивается: эксперты подозревают фальсификации и страх налоговиков перед ответственностью

Налоговая проверка "Конкорда" затягивается: эксперты подозревают фальсификации и страх налоговиков перед ответственностью

  •  84660 просмотра
Манипуляции экс-нардепа Ризаненко: как фейк о владельце «Гулливера» отвлекал от его собственного российского следа

Манипуляции экс-нардепа Ризаненко: как фейк о владельце «Гулливера» отвлекал от его собственного российского следа

  •  123090 просмотра
Преодолеть упадок духа: в каких громадах Украины местные власти не дают исчезнуть волонтерскому движению

Преодолеть упадок духа: в каких громадах Украины местные власти не дают исчезнуть волонтерскому движению

11 сентября 2024, 12:00  •  129981 просмотра
Обо всем кроме Фонда гарантирования вкладов. Почему власть молчит о невыполнении требования МВФ?

Обо всем кроме Фонда гарантирования вкладов. Почему власть молчит о невыполнении требования МВФ?
Эксклюзив

11 сентября 2024, 09:31  •  146438 просмотра

Война

Мэр Харькова сообщил о двух "прилетах" по густонаселенному району города

Мэр Харькова сообщил о двух "прилетах" по густонаселенному району города

  •  3316 просмотра
ЕС продлил санкции против 2,2 тыс. человек за агрессию против Украины

ЕС продлил санкции против 2,2 тыс. человек за агрессию против Украины

  •  5244 просмотра
Литва призвала членов НАТО немедленно передать Украине дальнобойные ракеты и системы ПВО

Литва призвала членов НАТО немедленно передать Украине дальнобойные ракеты и системы ПВО

  •  5096 просмотра
На подстанции в Киевской области обнаружили и изъяли взрывоопасный предмет - Минэнерго

На подстанции в Киевской области обнаружили и изъяли взрывоопасный предмет - Минэнерго

  •  5909 просмотра
На Харьковщине полностью ликвидировали масштабный пожар из-за обстрелов рф: семеро травмированных, более 350 домов повреждены

На Харьковщине полностью ликвидировали масштабный пожар из-за обстрелов рф: семеро травмированных, более 350 домов повреждены

  •  6693 просмотра

политика

НБУ утвердил режим гибкого инфляционного таргетирования

НБУ утвердил режим гибкого инфляционного таргетирования

  •  1053 просмотра
Одесская область развивает альтернативную энергетику для уменьшения нагрузки на сети - Кипер

Одесская область развивает альтернативную энергетику для уменьшения нагрузки на сети - Кипер

  •  3141 просмотра
ЕС продлил санкции против 2,2 тыс. человек за агрессию против Украины

ЕС продлил санкции против 2,2 тыс. человек за агрессию против Украины

  •  5244 просмотра
Литва призвала членов НАТО немедленно передать Украине дальнобойные ракеты и системы ПВО

Литва призвала членов НАТО немедленно передать Украине дальнобойные ракеты и системы ПВО

  •  5096 просмотра
Украина сообщит ООН и Международной морской организации об ударе рф по гражданскому судну в Черном море - МИД

Украина сообщит ООН и Международной морской организации об ударе рф по гражданскому судну в Черном море - МИД

  •  13683 просмотра

Война

Мэр Харькова сообщил о двух "прилетах" по густонаселенному району города

Мэр Харькова сообщил о двух "прилетах" по густонаселенному району города

  •  3316 просмотра
ЕС продлил санкции против 2,2 тыс. человек за агрессию против Украины

ЕС продлил санкции против 2,2 тыс. человек за агрессию против Украины

  •  5244 просмотра
Литва призвала членов НАТО немедленно передать Украине дальнобойные ракеты и системы ПВО

Литва призвала членов НАТО немедленно передать Украине дальнобойные ракеты и системы ПВО

  •  5096 просмотра
На подстанции в Киевской области обнаружили и изъяли взрывоопасный предмет - Минэнерго

На подстанции в Киевской области обнаружили и изъяли взрывоопасный предмет - Минэнерго

  •  5909 просмотра
На Харьковщине полностью ликвидировали масштабный пожар из-за обстрелов рф: семеро травмированных, более 350 домов повреждены

На Харьковщине полностью ликвидировали масштабный пожар из-за обстрелов рф: семеро травмированных, более 350 домов повреждены

  •  6693 просмотра

политика

НБУ утвердил режим гибкого инфляционного таргетирования

НБУ утвердил режим гибкого инфляционного таргетирования

  •  1053 просмотра
Одесская область развивает альтернативную энергетику для уменьшения нагрузки на сети - Кипер

Одесская область развивает альтернативную энергетику для уменьшения нагрузки на сети - Кипер

  •  3141 просмотра
ЕС продлил санкции против 2,2 тыс. человек за агрессию против Украины

ЕС продлил санкции против 2,2 тыс. человек за агрессию против Украины

  •  5244 просмотра
Литва призвала членов НАТО немедленно передать Украине дальнобойные ракеты и системы ПВО

Литва призвала членов НАТО немедленно передать Украине дальнобойные ракеты и системы ПВО

  •  5096 просмотра
Украина сообщит ООН и Международной морской организации об ударе рф по гражданскому судну в Черном море - МИД

Украина сообщит ООН и Международной морской организации об ударе рф по гражданскому судну в Черном море - МИД

  •  13683 просмотра

Новости Бизнеса

На украинский рынок выходит нидерландский бренд моторных масел STALHART

На украинский рынок выходит нидерландский бренд моторных масел STALHART

10 сентября 2024, 06:41  •  86222 просмотра
II Всеукраинский форум Советов ВПЛ: как объединяются инициативные переселенцы, чтобы помочь себе и громадам

II Всеукраинский форум Советов ВПЛ: как объединяются инициативные переселенцы, чтобы помочь себе и громадам

9 сентября 2024, 12:53  •  99399 просмотра
Trustee Plus: ваша европейская платежная карта

Trustee Plus: ваша европейская платежная карта

9 сентября 2024, 12:40  •  93460 просмотра

Экономика

НБУ утвердил режим гибкого инфляционного таргетирования

НБУ утвердил режим гибкого инфляционного таргетирования

  •  1053 просмотра
Политика управляемой гибкости курса на пути к плавающему продолжится - НБУ

Политика управляемой гибкости курса на пути к плавающему продолжится - НБУ

  •  1198 просмотра
"Российская ракета против груза пшеницы для Египта": Зеленский сообщил о вражеской атаке на гражданское судно в Черном море

"Российская ракета против груза пшеницы для Египта": Зеленский сообщил о вражеской атаке на гражданское судно в Черном море

  •  15130 просмотра
В Украине после принятия закона о медицинском каннабисе активно развивается коноплеводство - Минагрополитики

В Украине после принятия закона о медицинском каннабисе активно развивается коноплеводство - Минагрополитики

  •  13191 просмотра
Комфортные условия для отечественного производителя: предприниматели поделились секретом, где на Киевщине стоит вести бизнес

Комфортные условия для отечественного производителя: предприниматели поделились секретом, где на Киевщине стоит вести бизнес
Эксклюзив

  •  41514 просмотра

Киев

І уровень опасности: в Киеве в ближайшее время ожидается гроза: в Киеве в ближайшее время ожидается гроза

І уровень опасности: в Киеве в ближайшее время ожидается гроза: в Киеве в ближайшее время ожидается гроза

  •  8942 просмотра
Графики отключений вводят в Киеве и 16 областях - Укрэнерго

Графики отключений вводят в Киеве и 16 областях - Укрэнерго

  •  16276 просмотра
Графики отключений вводят в одну очередь с 13:00 до 23:00 - ДТЭК

Графики отключений вводят в одну очередь с 13:00 до 23:00 - ДТЭК

  •  18952 просмотра
Отключения возвращаются: в Yasno сообщили, где будут действовать графики

Отключения возвращаются: в Yasno сообщили, где будут действовать графики

  •  17494 просмотра
В Софиевской Борщаговке мужчина устроил стрельбу из окна: полиция расследует инцидент

В Софиевской Борщаговке мужчина устроил стрельбу из окна: полиция расследует инцидент

  •  21008 просмотра