У команді Зеленського на "нормандську" зустріч поїде не більше 10 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. На "нормандську" зустріч за участю лідерів України, Росії, Франції та Німеччини, заплановану на 9 грудня в Парижі, в українській делегації поїде сильна команда, до складу якої входить не більше 10 людей. Про це під час брифінгу заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов за підсумками засідання РНБО за участю Президента Володимира Зеленського перед "нормандським" самітом, передає кореспондент УНН.
"Команда підтримки їде дуже потужна. Є представники силового блоку, якщо будуть питання. Там є певний формат спілкування в усіх цих питаннях. Команда, яка їде з Президентом – потужна, і буде надавати йому за необхідністю ті чи інші поради. Наш Президент - людина дуже досвідчена, і ми сподіваємось, що його креатив, його бачення сучасності – переб’є, скажімо так, інші погляди людей на ці процеси", - розповів Данілов.
На запитання журналістів, скільки людей входить до цієї команди, секретар відповів: "Це команда не більше 10 осіб".
Нагадаємо, раніше сьогодні, 7 грудня, Президент Зеленський зібрав закрите засідання РНБО перед "нормандським" самітом.
"Нормандська" зустріч запланована на 9 грудня в Парижі. У зустрічі візьмуть участь лідери чотирьох країн: України, Росії, Франції та Німеччини. Очікується перша зустріч Президента України Володимира Зеленського з президентом РФ Володимиром Путіним.
Останній раз зустріч в "нормандському форматі" на рівні глав держав відбулася 19 жовтня 2016 року в Берліні.