У команді Зеленського на "нормандську" зустріч поїде не більше 10 осіб

КИЇВ. 7 грудня. УНН. На "нормандську" зустріч за участю лідерів України, Росії, Франції та Німеччини, заплановану на 9 грудня в Парижі, в українській делегації поїде сильна команда, до складу якої входить не більше 10 людей. Про це під час брифінгу заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов за підсумками засідання РНБО за участю Президента Володимира Зеленського перед "нормандським" самітом, передає кореспондент УНН.