В команде Зеленского на "нормандскую" встречу поедет не более 10 человек

"Команда поддержки едет очень мощная. Есть представители силового блока, если будут вопросы. Там есть определенный формат общения во всех этих вопросах. Команда, которая едет с Президентом - мощная, и будет оказывать ему при необходимости те или иные советы. Наш Президент - человек очень опытный, и мы надеемся, что его креатив, его видение современности - перебьет, скажем так, другие взгляды людей на эти процессы", - рассказал Данилов.

На вопрос журналистов, сколько людей входит в эту команду, секретарь ответил: "Это команда не более 10 человек".

Напомним, ранее сегодня, 7 декабря, Президент Зеленский собрал закрытое заседание СНБО перед "нормандским" саммитом.



"Нормандская" встреча запланирована на 9 декабря в Париже. Во встрече примут участие лидеры четырех стран: Украины, России, Франции и Германии. Ожидается первая встреча Президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным.

Последний раз встреча в "нормандском формате" на уровне глав государств состоялась 19 октября 2016 года в Берлине.