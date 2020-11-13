У КМДА вирішили виконувати рішення уряду про "карантин вихідного дня"

"Постанова Кабміну, якою запроваджено ці додаткові обмеження, є нормою прямої дії і обов’язкова для виконання, погоджуємось ми концептуально із підходом уряду чи ні. Отже, з опівночі суботи у Києві почне діяти низка визначених урядом обмежень. За дотриманням їх мають слідкувати правоохоронні органи", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України підтримав запровадження "карантину вихідного дня" - з 14 до 30 листопада 2020 року.

Додамо, що вчора міська влада Одеси та Черкас також не підтримали ініціативи уряду щодо впровадження "карантину вихідного дня". А сьогодні проти введення нових обмежень виступив мер Тернополя.

Нагадаємо, раніше чинні міські голови Львова та Рівного, де запланований другий тур виборів мера, відреагували на рішення уряду про "карантин вихідного дня", який має запроваджуватися вже з 14 листопада. Мер Львова Андрій Садовий, який переобирається, назвав це рішення "абсурдом", а Рівненський міський голова Володимир Хомко заявив, що у Рівному рішення про посилення карантину приймуть лише 16 листопада.