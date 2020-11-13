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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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В КГГА решили выполнять решение правительства о "карантине выходного дня"

В КГГА решили выполнять решение правительства о "карантине выходного дня"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 ноября. УНН. Киев будет выполнять решение правительства о карантине выходного дня уже с этой субботы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Постановление Кабмина, которым введены эти дополнительные ограничения, является нормой прямого действия и обязательно для исполнения, согласны мы концептуально с подходом правительства или нет. Следовательно, с полуночи субботы в Киеве начнет действовать ряд определенных правительством ограничений. За соблюдением их должны следить правоохранительные органы", - говорится в сообщении.

Напомним, Кабинет министров Украины поддержал введение "карантина выходного дня" - с 14 по 30 ноября 2020 года.

Добавим, что вчера городские власти Одессы и Черкасс также не поддержали инициативу правительства по внедрению "карантина выходного дня". А сегодня против введения новых ограничений выступил мэр Тернополя.

Напомним, ранее действующие мэры Львова и Ровно, где запланирован второй тур выборов мэра, отреагировали на решение правительства о "карантине выходного дня", который вводиться уже с 14 ноября. Мэр Львова Андрей Садовый, который переизбирается, назвал это решение "абсурдом", а Ровенский городской голова Владимир Хомко заявил, что в Ровно решение об усилении карантина примут только 16 ноября.

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