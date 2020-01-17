У КМДА пояснили забруднення повітря у столиці: метеорологічні умови та транспорт
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. На стан повітря у Києві впливають метеорологічні умови та збільшення кількості транспорту. Про це повідомляє пресслужба КМДА із посиланням на Управління екології та природних ресурсів, передає УНН.
“У зв’язку зі стрімким збільшенням кількості транспортних засобів після закінчення новорічних свят, сухої, практично безвітряної погоди, температурної інверсії, не відбувається вертикальне розсіювання зважених часток і забруднюючих речовин, які накопичуються у приземному шарі атмосфери”, — йдеться у повідомленні.
“Так, згідно даних ЦГО ім. Б. Срезневського за 16 січня 2020 року, зафіксовані перевищення середньодобових концентрацій забруднюючих речовин діоксиду азоту та діоксиду сірки в місцях скупчення автомобільного транспорту (пл. Бессарабська, пл. Деміївська, бульвар Лесі Українки)”, — повідомили у пресцентрі.
За прогнозами Укргідрометцентру, погодні умови сприяють накопиченню шкідливих часток. Усе зміниться після випадання опадів, посиленням вітру і зниженням температури.
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“Альтернативним і найкращим шляхом для зниження забруднення повітря в такі періоди є мінімізація використання приватного транспорту, а натомість — використання громадського транспорту, особливо в години пік. Фахівці радять уникати прогулянок біля автомобільних магістралей, проводити вологе прибирання та збільшити кількість споживання води”, — додали в КМДА.
Нагадаємо, що у Києві влаштують систему моніторингу атмосферного повітря. Київська міська рада підтримала виділення в бюджеті коштів на побудову систему моніторингу.