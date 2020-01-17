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У КМДА пояснили забруднення повітря у столиці: метеорологічні умови та транспорт

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 січня. УНН. На стан повітря у Києві впливають метеорологічні умови та збільшення кількості транспорту. Про це повідомляє пресслужба КМДА із посиланням на Управління екології та природних ресурсів, передає УНН.

У КМДА пояснили забруднення повітря у столиці: метеорологічні умови та транспорт

“У зв’язку зі стрімким збільшенням кількості транспортних засобів після закінчення новорічних свят, сухої, практично безвітряної погоди, температурної інверсії, не відбувається вертикальне розсіювання зважених часток і забруднюючих речовин, які накопичуються у приземному шарі атмосфери”, — йдеться у повідомленні.

“Так, згідно даних ЦГО ім. Б. Срезневського за 16 січня 2020 року, зафіксовані перевищення середньодобових концентрацій забруднюючих речовин діоксиду азоту та діоксиду сірки в місцях скупчення автомобільного транспорту (пл. Бессарабська, пл. Деміївська, бульвар Лесі Українки)”, — повідомили у пресцентрі.

За прогнозами Укргідрометцентру, погодні умови сприяють накопиченню шкідливих часток. Усе зміниться після випадання опадів, посиленням вітру і зниженням температури.

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“Альтернативним і найкращим шляхом для зниження забруднення повітря в такі періоди є мінімізація використання приватного транспорту, а натомість — використання громадського транспорту, особливо в години пік. Фахівці радять уникати прогулянок біля автомобільних магістралей, проводити вологе прибирання та збільшити кількість споживання води”, — додали в КМДА.

Нагадаємо, що у Києві влаштують систему моніторингу атмосферного повітря. Київська міська рада підтримала виділення в бюджеті коштів на побудову систему моніторингу.

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