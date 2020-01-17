В КГГА объяснили загрязнения воздуха в столице: метеорологические условия и транспорт

“В связи со стремительным увеличением количества транспортных средств после окончания новогодних праздников, сухой, практически безветренной погоды, температурной инверсии, не происходит вертикальное рассеивание взвешенных частиц и загрязняющих веществ, которые накапливаются в приземном слое атмосферы”, — говорится в сообщении.

“Так, согласно данным ЦГО им. Б. Срезневского за 16 января 2020 года, зафиксированы превышения среднесуточных концентраций загрязняющих веществ диоксида азота и диоксида серы в местах скопления автомобильного транспорта (пл. Бессарабская, пл. Демеевская, бульвар Леси Украинки)”, — сообщили в пресс-центре.

По прогнозам Укргидрометцентра, погодные условия способствуют накоплению вредных частиц. Все изменится после выпадения осадков, усилением ветра и понижением температуры.

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“Альтернативным и лучшим путем для снижения загрязнения воздуха в такие периоды является минимизация использования частного транспорта, а взамен — использование общественного транспорта, особенно в часы пик. Специалисты советуют избегать прогулок у автомобильных магистралей, проводить влажную уборку и увеличить количество потребления воды”, — добавили в КГГА.

Напомним, что в Киеве устроят систему мониторинга атмосферного воздуха. Киевский городской совет поддержал выделение в бюджете средств на строительство систему мониторинга.