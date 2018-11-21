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У київському ТРЦ знайшли труп

У київському ТРЦ знайшли труп

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. У київському ТРЦ "Смарт плаза" знайшли труп різноробочого. Про це повідомили УНН у правоохоронних органах.

Позавчора, 19 листопада, близько п’ятої години вечора у м. Києва у службовому приміщенні теплопункту, у підземному паркінгу ТРЦ "Смарт плаза" виявлено труп різноробочого 1956 року народження, у стані гнилистих змін.

Причина смерті – численні переломи ребер та грудини з численними ушкодженнями внутрішніх органів.

За даним фактом розпочато досудове розслідування за ч.1 ст. 115 КК України.

Як повідомляв УНН, 29 жовтня Кривому Розі правоохоронці знайшли тіла п’ятьох людей на території приватного будинку. Поліція затримала громадянина Росії та його спільників за підозрою у вбивстві.

Як раніше інформував УНН, у Суворовському районі Одеси виявили тіла батька та неповнолітньої доньки без ознак насильницької смерті. Як повідомили правоохоронці, до них надійшло повідомлення лікарів про те, що в одному з приватних будинків Суворовського району було виявлено тіло 29-річного чоловіка та його 8-річної доньки.

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