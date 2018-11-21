В киевском ТРЦ нашли труп

Позавчера, 19 ноября, около пяти часов вечера в г. Киева в служебном помещении теплопункта, в подземном паркинге ТРЦ "Смарт плаза" обнаружен труп разнорабочего 1956 года, в состоянии гнилистых изменений.

Причина смерти - многочисленные переломы ребер и грудины с многочисленными повреждениями внутренних органов.

По данному факту начато досудебное расследование по ч.1 ст. 115 УК Украины.



Как сообщал УНН, 29 октября Кривом Роге правоохранители нашли тела пятерых человек на территории частного дома. Полиция задержала гражданина России и его сообщников по подозрению в убийстве.



Как ранее информировал УНН, в Суворовском районе Одессы обнаружили тела отца и несовершеннолетней дочери без признаков насильственной смерти. Как сообщили правоохранители, к ним поступило сообщение врачей о том, что в одном из частных домов Суворовского района было обнаружено тело 29-летнего мужчины и его 8-летней дочери.

