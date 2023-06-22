У київському метро відновлено оплатиту проїзду QR-квитком або QR-кодом - КМДА
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Після проведених ремонтних робіт відновлено оплату проїзду у столичному метро разовими паперовими QR-квитками та QR-кодами. Сплатити проїзд також можна банківською карткою та додатками ApplePay та Google Pay, пише УНН з посиланням на КМДА.
Цитата
"Відновлено роботу сервісу оплати проїзду в метро разовими паперовими QR-квитками та QR-кодами, згенерованими в застосунку "Київ Цифровий". Для усунення несправності фахівці КП "ГІОЦ" проводили ремонтні роботи впродовж вчорашнього дня та минулої ночі", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Наразі сплатити за проїзд можна:
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- транспортною карткою
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- qr-квитком
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- qr-кодом, згенерованим у застосунку "Київ Цифровий"
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- безконтактною банківською карткою
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- мобільними додатками ApplePay та Google Pay.
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