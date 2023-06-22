У київському метро відновлено оплатиту проїзду QR-квитком або QR-кодом - КМДА

Цитата

"Відновлено роботу сервісу оплати проїзду в метро разовими паперовими QR-квитками та QR-кодами, згенерованими в застосунку "Київ Цифровий". Для усунення несправності фахівці КП "ГІОЦ" проводили ремонтні роботи впродовж вчорашнього дня та минулої ночі", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Наразі сплатити за проїзд можна:



транспортною карткою



qr-квитком



qr-кодом, згенерованим у застосунку "Київ Цифровий"



безконтактною банківською карткою



мобільними додатками ApplePay та Google Pay.



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