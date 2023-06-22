В киевском метро возобновлена оплата проезда QR-билетом или QR-кодом - КГГА
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. После проведенных ремонтных работ возобновлена оплата проезда в столичном метро разовыми бумажными QR-билетами и QR-кодами. Оплатить проезд также можно банковской картой и приложениями ApplePay и Google Pay, пишет УНН со ссылкой на КГГА.
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"Возобновлена работа сервиса оплаты проезда в метро разовыми бумажными QR-билетами и QR-кодами, сгенерированными в приложении "Киев Цифровой". Для устранения неисправности специалисты КП "ГИВЦ" проводили ремонтные работы в течение вчерашнего дня и прошлой ночью", - говорится в сообщении.
Детали
Сейчас оплатить проезд можно:
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- транспортной карточкой
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- qr-билетом
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- qr-кодом, сгенерированным в приложении "Киев Цифровой"
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- бесконтактной банковской картой
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- мобильными приложениями ApplePay и Google Pay.
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