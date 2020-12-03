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У київському метро поліція оштрафувала 85 осіб за неправильне носіння масок

У київському метро поліція оштрафувала 85 осіб за неправильне носіння масок

Київ • УНН

 • 14869 перегляди

КИЇВ. 3 грудня. УНН. У київському метрополітені вже на 85 громадян накладено штраф на загальну суму 14 450 гривень за неправильне носіння масок. Про це УНН повідомляє з посиланям на пресслужбу поліції Києва.

“З початку карантину столичні правоохоронці склали 148 адміністративних матеріалів, з яких 63 направлено на розгляд в районні суди міста Києва за ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Трьох осіб притягнуто до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу у розмірі 17 000 гривень. Окрім цього, на 85 громадян накладено штраф правами поліції метрополітену за неправильне носіння індивідуальних засобів захисту”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що правами поліції в київському метрополітені штраф накладений на 85 осіб на загальну суму 14 450 гривень.

Нагадаємо, заступниця голови фракції “Слуга народу” Євгенія Кравчук повідомила, що ухвалені Верховною Радою штрафи до 255 грн для тих, хто ходить у приміщеннях або їздить у громадському транспорті без засобів індивідуального захисту, стосуються і неправильного носіння масок чи респіраторів.

Як повідомлялося, 6 листопада парламентарі ухвалили законопроект, який передбачає запровадження штрафу від 170 до 255 грн за неносіння маски в громадських місцях та транспорті.

У МОЗ на тлі невтішної статистики щодо поширення COVID-19 закликають дотримуватися трьох простих правила — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами.

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