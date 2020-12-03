В киевском метро полиция оштрафовала 85 человек из-за неправильного ношения масок
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. В киевском метрополитене уже на 85 граждан наложен штраф на общую сумму 14 450 гривен за неправильное ношение масок. Об этом УНН сообщает из ссылок на пресс-службу полиции Киева.
"С начала карантина столичные правоохранители составили 148 административных материалов, из которых 63 направлены на рассмотрение в районные суды города Киева по ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Три человека привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере 17 тыс. гривен. Кроме этого, на 85 граждан наложен штраф правами полиции метрополитена за неправильное ношение индивидуальных средств защиты", - говорится в сообщении.
Отмечается, что правами полиции в киевском метрополитене штраф наложен на 85 человек на общую сумму 14 450 гривен.
Напомним, заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила, что принятые Верховной Радой штрафы до 255 грн для тех, кто ходит в помещениях или ездит в общественном транспорте без средств индивидуальной защиты, касаются и неправильного ношения масок или респираторов.
Как сообщалось, 6 ноября парламентарии приняли законопроект, предусматривающий введение штрафа от 170 до 255 грн за неношение маски в общественных местах и транспорте.
В Минздраве на фоне неутешительной статистики по распространению COVID-19 призывают соблюдать три простых правила - соблюдение дистанции, ношение маски и пользования санитайзером.