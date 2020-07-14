У Київському апеляційному суді не знайшли вибухівки
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. У Київському апеляційному суді вибухонебезпечних предметів не виявлено. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі поліції Києва.
"Перевірка приміщення (суду - ред.) та прилеглої території вже завершена. Жодних вибухонебезпечних та підозрілих речовин й предметів не виявлено", - сказали в пресслужбі.
Також в пресслужбі зазначили, що з Київського апеляційного суду було евакуйовано 300 осіб.
Нагадаємо, у Київському апеляційному суді проводиться евакуація через повідомлення про замінування.
Додамо, сьогодні о 16:00 в Київському апеляційному суді мав відбутися розгляд апеляційної скарги на застосування запобіжного заходу щодо експрезидента України Віктора Януковича у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року.