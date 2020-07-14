В Киевском апелляционном суде не нашли взрывчатки
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. В Киевском апелляционном суде взрывоопасных предметов не обнаружено. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе полиции Киева.
"Проверка помещения (суда - ред.) и прилегающей территории уже завершена. Никаких взрывоопасных и подозрительных веществ и предметов не обнаружено", - сказали в пресс-службе.
Также в пресс-службе отметили, что из Киевского апелляционного суда были эвакуированы 300 человек.
Напомним, в Киевском апелляционном суде проводится эвакуация из-за сообщения о заминировании.
Добавим, сегодня в 16:00 в Киевском апелляционном суде должно было состояться рассмотрение апелляционной жалобы на применение меры пресечения в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года.