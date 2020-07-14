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19 березня, 18:42 • 99135 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 138153 перегляди

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19 березня, 14:10 • 116478 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 130815 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

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Київський апеляційний суд евакуювали через загрозу вибуху

Київський апеляційний суд евакуювали через загрозу вибуху

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 липня. УНН. У Київському апеляційному суді проводиться евакуація через повідомлення про замінування. Про це повідомляє УНН з посиланням на спільноту суду у Facebook.

“14 липня 2020 року надійшло повідомлення про замінування приміщення Київського апеляційного суду”, — йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що Київський апеляційний суд змушений тимчасово припинити роботу для проведення правоохоронними органами необхідних дій.

“Наразі проводиться евакуація працівників та відвідувачів Київського апеляційного суду”, — зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, на Київщині правоохоронці затримали “мінера” відділу поліції. Ним виявився 46-річний житель міста Васильків.

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