Київський апеляційний суд евакуювали через загрозу вибуху
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. У Київському апеляційному суді проводиться евакуація через повідомлення про замінування. Про це повідомляє УНН з посиланням на спільноту суду у Facebook.
“14 липня 2020 року надійшло повідомлення про замінування приміщення Київського апеляційного суду”, — йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що Київський апеляційний суд змушений тимчасово припинити роботу для проведення правоохоронними органами необхідних дій.
“Наразі проводиться евакуація працівників та відвідувачів Київського апеляційного суду”, — зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, на Київщині правоохоронці затримали “мінера” відділу поліції. Ним виявився 46-річний житель міста Васильків.