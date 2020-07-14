Київський апеляційний суд евакуювали через загрозу вибуху

“14 липня 2020 року надійшло повідомлення про замінування приміщення Київського апеляційного суду”, — йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що Київський апеляційний суд змушений тимчасово припинити роботу для проведення правоохоронними органами необхідних дій.

“Наразі проводиться евакуація працівників та відвідувачів Київського апеляційного суду”, — зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, на Київщині правоохоронці затримали “мінера” відділу поліції. Ним виявився 46-річний житель міста Васильків.



