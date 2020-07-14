Киевский апелляционный суд эвакуировали из-за угрозы взрыва
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. В Киевском апелляционном суде проводится эвакуация из-за сообщения о заминировании. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщество суда в Facebook.
"14 июля 2020 года поступило сообщение о заминировании помещения Киевского апелляционного суда", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что Киевский апелляционный суд вынужден временно прекратить работу для проведения правоохранительными органами необходимых действий.
"Сейчас проводится эвакуация работников и посетителей Киевского апелляционного суда", - отмечается в сообщении.
Напомним, в Киевской области правоохранители задержали "минера" отдела полиции. Им оказался 46-летний житель города Васильков.