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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Кинули помирати в сміттєвій ямі: у Київській області врятували собаку, якого російські окупанти побили та замінували

Кинули помирати в сміттєвій ямі: у Київській області врятували собаку, якого російські окупанти побили та замінували

Київ • УНН

 • 232270 перегляди

КИЇВ. 2 липня. УНН. Під Макаровим Київської області знайшли побитого та замінованого окупантами собаку на ім'я Лис. Тварину російські загарбники кинули помирати в сміттєвій ямі. Про це повідомив радник голови МВС Антон Геращенко, передає УНН.

Деталі 

Як зазначається, собака не міг ходити. 

"Скільки часу Лис, який втратив здатність ходити, там пролежав – невідомо", - йдеться в повідомленні.

Люди хотіли витягнути тварину, але їм вдалося помітити, що пес замінований. Сапери розмінували Лиса та передали "Зоопатрулю".

Нагадаємо 

Російські окупанти вкрали у захисниці "Азовсталі" собаку на ім'я Адік і передали її як "трофей" лідеру чечні рамзану кадирову.

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