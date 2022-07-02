Кинули помирати в сміттєвій ямі: у Київській області врятували собаку, якого російські окупанти побили та замінували
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. Під Макаровим Київської області знайшли побитого та замінованого окупантами собаку на ім'я Лис. Тварину російські загарбники кинули помирати в сміттєвій ямі. Про це повідомив радник голови МВС Антон Геращенко, передає УНН.
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Як зазначається, собака не міг ходити.
"Скільки часу Лис, який втратив здатність ходити, там пролежав – невідомо", - йдеться в повідомленні.
Люди хотіли витягнути тварину, але їм вдалося помітити, що пес замінований. Сапери розмінували Лиса та передали "Зоопатрулю".
Нагадаємо
Російські окупанти вкрали у захисниці "Азовсталі" собаку на ім'я Адік і передали її як "трофей" лідеру чечні рамзану кадирову.
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