Окупанти віддали кадирову собаку захисниці "Азовсталі"
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Російські окупанти вкрали у захисниці "Азовсталі" собаку на ім'я Адік і передали її як "трофей" лідеру чечні рамзану кадирову. Про це повідомила зоозахисна організація UAnimals, інформує УНН.
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Пес належав військовій, яку після виходу з "Азовсталі" рашисти взяли в полон російські окупанти.
Нещодавно російські пропагандисти виклали відео, на якому вкрадену тварину передали кадирову як трофей.
“Адік був і є повноцінним членом нашої родини. Він надзвичайно добрий і активний собака, який дуже любить своїх справжніх власників. Адік завжди підлещувався за морозиво, звичайне біле, пломбір. Попри його загрозливий вид, він завжди дуже тепло ставився до нас. Адік – алергік, він завжди строго харчувався, йому не можна вживати деякі продукти”, – розповіли родичі власниці.
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