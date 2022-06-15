Оккупанты отдали кадырову собаку защитницы "Азовстали"
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. Российские оккупанты украли у защитницы "Азовстали" собаку по имени Адик и подарили ее в качестве "трофея" лидеру чечни рамзану кадырову. Об этом сообщила зоозащитная организация UAnimals, информирует УНН.
Детали
Пес принадлежал военной, которую после выхода из "Азовстали" рашисты взяли в плен.
Недавно российские пропагандисты выложили видео, на котором украденное животное передали кадырову в качестве трофея.
“Адик был и является полноценным членом нашей семьи. Он очень хорошая и активная собака, которая очень любит своих настоящих владельцев. Адик всегда заискивал за мороженое, обычное белое, пломбир. Несмотря на его угрожающий вид, он всегда очень тепло относился к нам. Адик – аллергик, он всегда строго питался, ему нельзя употреблять некоторые продукты”, – рассказали родственники владелицы.
Напомним
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