Бросили умирать в мусорной яме: в Киевской области спасли собаку, которую российские оккупанты избили и заминировали
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. Под Макаровым Киевской области нашли избитую и заминированную оккупантами собаку по имени Лис. Животное российские захватчики бросили умирать в мусорной яме. Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко, передает УНН.
Детали
Как отмечается, собака не могла ходить.
"Сколько времени Лис, потерявший способность ходить, там пролежал – неизвестно", - говорится в сообщении.
Люди хотели вытащить животное, но им удалось заметить, что пес заминирован. Саперы разминировали Лиса и передали "Зоопатрулю".
Напомним
Российские оккупанты украли у защитницы "Азовстали" собаку по имени Адик и передали ее как "трофей" лидеру чечни рамзану кадырову.
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