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У Києві зупинилися трамваї на двох маршрутах

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. У Києві зупинилися два трамвайні маршрути. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу "Київпастранс". 

У Києві зупинилися трамваї на двох маршрутах

"З 17 год. 00 хв. тимчасово заблоковано рух трамваїв маршрутів 14,15 по вул.Зоологічна - вул.Довнар-Запольського в напрямку пр.Відрадний з технічних причин. На місце події направлено відповідальні служби КП "Київпастранс", - сказано у повідомлені. 

Як повідомляв УНН, станом на 17:45 Київ стоїть у заторах. Найбільші черги водіїв очікують в центрі та на мостах. 

Як повідомляв УНН, за першу добу снігопаду під Києвом та в області сталося 24 ДТП, є загиблий.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Соцмережі назвали винних у сніжних заторах і це не комунальники

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