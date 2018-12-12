У Києві зупинилися трамваї на двох маршрутах
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. У Києві зупинилися два трамвайні маршрути. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу "Київпастранс".
"З 17 год. 00 хв. тимчасово заблоковано рух трамваїв маршрутів 14,15 по вул.Зоологічна - вул.Довнар-Запольського в напрямку пр.Відрадний з технічних причин. На місце події направлено відповідальні служби КП "Київпастранс", - сказано у повідомлені.
Як повідомляв УНН, станом на 17:45 Київ стоїть у заторах. Найбільші черги водіїв очікують в центрі та на мостах.
Як повідомляв УНН, за першу добу снігопаду під Києвом та в області сталося 24 ДТП, є загиблий.
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