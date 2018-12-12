В Киеве остановились трамваи на двух маршрутах

"С 17 ч. 00 мин. временно заблокировано движение трамваев маршрутов 14,15 по ул.Зоологическая - ул.Довнар-Запольского в направлении пр. Отрадного по техническим причинам. На место происшествия направлены ответственные службы КП "Киевпастранс", - сказано в сообщении.



Как сообщал УНН, по состоянию на 17:45 Киев стоит в пробках. Самые большие очереди водителей ожидают в центре и на мостах.



Как сообщал УНН, за первые сутки снегопада под Киевом и в области произошло 24 ДТП, есть погибший.



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