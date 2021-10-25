У Києві зросла захворюваність на грип та ГРВІ: госпіталізацій за тиждень побільшало на половину

Деталі

Рівень захворюваності у столиці наразі нижчий епідемічного порогу на 13,8%. Показник захворюваності становить 688,2.

Загалом у столиці за 42-й тиждень спостерігалося зростання захворюваності на 29,1% порівняно із попереднім тижнем, що відбулося за рахунок як дорослого, так і дитячого населення. Так, дітей захворіло – 8193 (зростання на 9,9%), дорослих – 12193 особи (зростання на 46,2%).

У структурі захворюваності діти становлять 40,2%, а на попередньому тижні – 47,2%. Із них 50,2% – діти шкільного віку. Зокрема, зареєстровано 4116 випадків.

Що стосується госпіталізацій, то за тиждень їх побільшало на майже 51% - з 1339 попереднього звітного тижня до 2021 тижнем пізніше.

Доповнення

У столиці протягом минулої доби виявили 546 хворих на коронавірус, 27 людей померли.