У Києві зросла захворюваність на грип та ГРВІ: госпіталізацій за тиждень побільшало на половину

$41.170.09
45.030.03
ukru
Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
Ексклюзив
06:34 • 11290 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 67942 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 118349 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 103158 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 111849 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 84076 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 73270 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 160379 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 86977 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 258300 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
2м/с
93%
Популярнi новини

У Києві вибухи, атака дронів: зафіксовано займання і руйнування, попередньо заблокована людина

9 квітня, 21:45 • 36389 перегляди

iPhone подорожчають до 3500 доларів, якщо їх почнуть виробляти в США - CNN

9 квітня, 22:31 • 33083 перегляди

армія рф має успіхи на Донбасі: що відомо

9 квітня, 23:39 • 31531 перегляди

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

02:11 • 38052 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

05:19 • 19777 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 125378 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 160406 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 258324 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 429370 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 417962 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 26176 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 31965 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 32618 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 33938 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 83761 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

У Києві зросла захворюваність на грип та ГРВІ: госпіталізацій за тиждень побільшало на половину

Київ • УНН

 • 16869 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. У столиці за тиждень зареєстровано 20 386 хворих на грип та ГРВІ, зокрема, і на COVID-19. До медичних закладів госпіталізували при цьому 2021 особу, з них 224 дитини. Про це повідомили в КМДА, пише УНН.

У Києві зросла захворюваність на грип та ГРВІ: госпіталізацій за тиждень побільшало на половину

Деталі

Рівень захворюваності у столиці наразі нижчий епідемічного порогу на 13,8%. Показник захворюваності становить 688,2.

Загалом у столиці за 42-й тиждень спостерігалося зростання захворюваності на 29,1% порівняно із попереднім тижнем, що відбулося за рахунок як дорослого, так і дитячого населення. Так, дітей захворіло – 8193 (зростання на 9,9%), дорослих – 12193 особи (зростання на 46,2%).

У структурі захворюваності діти становлять 40,2%, а на попередньому тижні – 47,2%. Із них 50,2% – діти шкільного віку. Зокрема, зареєстровано 4116 випадків.

Що стосується госпіталізацій, то за тиждень їх побільшало на майже 51% - з 1339 попереднього звітного тижня до 2021 тижнем пізніше.

Доповнення

У столиці протягом минулої доби виявили 546 хворих на коронавірус, 27 людей померли.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

COVID-19КиївЗдоров'я
Brent
$64.93
Bitcoin
$82,157.60
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,139.11
Ethereum
$1,617.07