В Киеве выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ: госпитализаций за неделю стало на половину больше

Детали

Уровень заболеваемости в столице пока ниже эпидемического порога на 13,8%. Показатель заболеваемости составляет 688,2.

В целом в столице за 42-ю неделю наблюдался рост заболеваемости на 29,1% по сравнению с предыдущей неделей, что произошло за счет как взрослого, так и детского населения. Так, детей заболели - 8193 (рост на 9,9%), взрослых - 12 193 человека (рост на 46,2%).

В структуре заболеваемости дети составляют 40,2%, а на предыдущей неделе - 47,2%. Из них 50,2% - дети школьного возраста. В частности, зарегистрировано 4116 случаев.

Что касается госпитализаций, то за неделю их стало на почти 51% больше - с 1339 за предыдущую отчетную неделб до 2021 неделей позже.

Дополнение

В столице за прошедшие сутки обнаружили 546 больных коронавирусом, 27 человек умерли.