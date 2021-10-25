У Києві за добу від COVID-19 померло 27 людей, захворіло понад 540

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Протягом минулої доби у Києві на COVID-19 захворіли: 301 жінка віком від 19 до 100 років, 201 чоловік віком від 18 до 88 років, 23 дівчинки віком від 4 місяців до 17 років і 21 хлопчик віком від 4 місяців до 17 років.

До лікарень столиці госпіталізували 74 хворих на коронавірус, а також 229 осіб із підозрою на COVID-19 та пневмоніями. Одужало протягом минулої доби 59 людей.

Найбільше випадків захворювання виявили в таких районах: Дніпровському (232), Дарницькому (137) та Подільському (35).

Від початку пандемії в Києві від коронавірусу померло 5900 осіб. Підтверджених випадків захворювання станом на сьогодні — 251 786. Подолало вірус 226 447 жителів столиці.

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