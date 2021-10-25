В Киеве за сутки от COVID-19 умерло 27 человек, заболело более 540
Киев • УНН
КИЕВ. 22 октября. УНН. В столице за прошедшие сутки обнаружили 546 больных коронавирусом, 27 человек умерли. Об этом в Facebook сообщил мэр города Виталий Кличко, информирует УНН.
Детали
За прошедшие сутки в Киеве COVID-19 заболели: 301 женщина в возрасте от 19 до 100 лет, 201 мужчина в возрасте от 18 до 88 лет, 23 девочки в возрасте от 4 месяцев до 17 лет и 21 мальчик в возрасте от 4 месяцев до 17 лет.
В больницы столицы госпитализировали 74 больных коронавирусом, а также 229 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями. Выздоровели за прошедшие сутки 59 человек.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах: Днепровском (232), Дарницком (137) и Подольском (35).
С начала пандемии в Киеве от коронавируса умерло 5900 человек. Подтвержденных случаев заболевания на сегодня — 251 786. Преодолели вирус 226 447 жителей столицы.
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