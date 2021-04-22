У Києві зранку вулиці "червоні" через затори: де тягнучка

Деталі

Затори утворилися на проспектах Валерія Лобановського, Любомира Гузара, Голосіївському, Перемоги, Академіка Палладіна та на вулицях Жилянській, Вадима Гетьмана, Данила Щербаківського.

Окрім того, було ускладнено рух вулицями Павла Скоропадського, Січових Стрільців, Юрія Іллєнка, Миколи Голего та на Набережно-Рибальській.

На лівому березі рух було ускладнено на Броварському проспекті, проспекті Юрія Гагаріна, проспектах Визволителів, Соборності, Дарницькому шосе та на вулиці Братиславській.

Рух на мостах — Дарницькому, Північному та Патона було ускладнено в напрямку правого берега. На мосту Метро та Південному мосту спостерігається незначне ускладнення руху транспорту в напрямку правого берега.

Доповнення

З 5 квітня Київ пішов на жорсткий карантин. У столиці діють обмеження на роботу громадського транспорту, у тому числі й метро. Проїзд здійснюється лише за спецперепустками. Окрім того, заклади громадського харчування можуть працювати лише на виніс і доставку.

Карантинні обмеження в столиці діятимуть як мінімум до 30 квітня.