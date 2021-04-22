В Киеве утром улицы "красные" из-за пробок: где тянучка
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. По состоянию на 8:05 четверга, 22 апреля, в Киеве заметно значительное затруднение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Детали
Пробки образовались на проспектах Валерия Лобановского, Любомира Гузара, Голосеевском, Победы, Академика Палладина и на улицах Жилянской, Вадима Гетьмана, Данила Щербакивского.
Кроме того, было затруднено движение по улицам Павла Скоропадского, Сечевых Стрельцов, Юрия Ильенко, Николая Голего и на Набережно-Рыбальской.
На левом берегу движение было затруднено на Броварском проспекте, проспекте Юрия Гагарина, проспектах Освободителей, Соборности, Дарницком шоссе и на улице Братиславской.
Движение на мостах - Дарницком, Северном и Патона было затруднено в направлении правого берега. На мосту Метро и Южном мосту наблюдается незначительное затруднение движения транспорта в направлении правого берега.
Дополнение
С 5 апреля Киев пошел на жесткий карантин. В столице действуют ограничения на работу общественного транспорта, в том числе и метро. Проезд осуществляется только по спецпропускам. Кроме того, заведения общественного питания могут работать только на вынос и доставку.
Карантин в столице будут действовать как минимум до 30 апреля.