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У Києві завершили розробку проекту нового Генплану міста – КМДА

У Києві завершили розробку проекту нового Генплану міста – КМДА

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Комунальна організація "Київгенплан" закінчила роботу з розробки проекту нового Генерального плану міста Києва. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу КМДА.

"Комунальна організація "Київгенплан" повідомляє, що на сьогодні робота з розробки проекту нового Генерального плану міста Києва завершена", - йдеться у повідомленні.

Так, матеріали проекту нового Генплану розміщено для ознайомлення на сайті розробника – КО "Київгенплан".

Повідомляється, що кияни матимуть змогу ретельно вивчити матеріали проекту і надати свої зауваження і пропозиції на електронну адресу: [email protected] а також на поштову адресу: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 32.

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"Ми були готові розпочати громадські слухання та обговорення проєкту згідно з ухваленими Київською міською державною адміністрацією планами – з 20 березня 2020 року. Проте через ситуацію, що склалася у зв’язку із можливим розповсюдженням коронавірусу в Києві та Україні, а також введенням обмежувальних заходів, покликаних убезпечити мешканців, ми не маємо можливості проводити масові заходи у цей період. Одразу після завершення обмежувальних заходів у столиці ми, відповідно до законодавства, проведемо повноцінні громадські слухання із залученням найширших верств мешканців столиці", – підсумував начальник КО "Київгенплан" Сергій Броневицький.

Нагадаємо, що у Києві завтра зупиняють рух міської електрички.

Українські Національні Новини

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