В Киеве завершили разработку проекта нового Генплана города - КГГА
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Коммунальная организация "Киевгенплан" закончила работу по разработке проекта нового Генерального плана города Киева. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"Коммунальная организация "Киевгенплан" сообщает, что сегодня работа по разработке проекта нового Генерального плана города Киева завершена", - говорится в сообщении.
Так, материалы проекта нового Генплана размещены для ознакомления на сайте разработчика - КО "Киевгенплан".
Сообщается, что киевляне смогут тщательно изучить материалы проекта и предоставить свои замечания и предложения по электронному адресу: [email protected] а также на почтовый адрес: 01001, г. Киев, ул. Крещатик, 32.
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"Мы были готовы начать общественные слушания и обсуждения проекта согласно принятым Киевской городской государственной администрацией планами - с 20 марта 2020 года. Однако из-за ситуации, сложившейся в связи с возможным распространением коронавируса в Киеве и Украине, а также введением ограничительных мер, призванных обезопасить жителей, мы не имеем возможности проводить массовые мероприятия в этот период. Сразу после завершения ограничительных мер в столице мы, в соответствии с законодательством, проведем полноценные общественные слушания с превличением широких слоев жителей столицы", - подытожил начальник КО "Киевгенплан" Сергей Броневицкий.
Напомним, что в Киеве завтра останавливают движение городской электрички.