В Киеве завершили разработку проекта нового Генплана города - КГГА

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 103871 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 106520 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 108475 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 107172 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 116554 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101652 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105917 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106773 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131673 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130499 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Актуальное
В Киеве завершили разработку проекта нового Генплана города - КГГА

В Киеве завершили разработку проекта нового Генплана города - КГГА

Киев  •  УНН

 • 16153 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Коммунальная организация "Киевгенплан" закончила работу по разработке проекта нового Генерального плана города Киева. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Коммунальная организация "Киевгенплан" сообщает, что сегодня работа по разработке проекта нового Генерального плана города Киева завершена", - говорится в сообщении.

Так, материалы проекта нового Генплана размещены для ознакомления на сайте разработчика - КО "Киевгенплан".

Сообщается, что киевляне смогут тщательно изучить материалы проекта и предоставить свои замечания и предложения по электронному адресу: [email protected] а также на почтовый адрес: 01001, г. Киев, ул. Крещатик, 32.

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"Мы были готовы начать общественные слушания и обсуждения проекта согласно принятым Киевской городской государственной администрацией планами - с 20 марта 2020 года. Однако из-за ситуации, сложившейся в связи с возможным распространением коронавируса в Киеве и Украине, а также введением ограничительных мер, призванных обезопасить жителей, мы не имеем возможности проводить массовые мероприятия в этот период. Сразу после завершения ограничительных мер в столице мы, в соответствии с законодательством, проведем полноценные общественные слушания с превличением широких слоев жителей столицы", - подытожил начальник КО "Киевгенплан" Сергей Броневицкий.

Напомним, что в Киеве завтра останавливают движение городской электрички.

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