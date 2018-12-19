У Києві засвітили головну новорічну ялинку України
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Сьогодні на Софійській площі у Києві офіційно засвітили головну ялинку України, передає УНН.
Участь у церемонії взяли Київський міський голова Віталій Кличко та дружина Президента України Марина Порошенко.
Святкування із нагоди відкриття головної новорічної ялинки розпочалось о 18:00.
Висота ялинки - 27 метрів, її прикрасили тисячами іграшок у холодних кольорах. Усього на Софійській площі розміщено близько 3 кілометрів гірлянд.
Особливість цьогорічної ялинки - екран, через який відвідувачі ярмарку зможуть передати привітання.
Як повідомляв УНН, сумарна вартість повністю укомплектованої ялинки становить 2 мільйони 700 тисяч гривень.