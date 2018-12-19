В Киеве зажгли главную новогоднюю елку Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Сегодня на Софийской площади в Киеве официально зажгли главную елку Украины, передает УНН.
Участие в церемонии приняли Киевский городской глава Виталий Кличко и супруга Президента Украины Марина Порошенко.
Празднование по случаю открытия главной новогодней елки началось в 18:00.
Высота елки - 27 метров, ее украсили тысячами игрушек в холодных цветах. Всего на Софийской площади размещено около 3 километров гирлянд.
Особенность нынешней елки - экран, через который посетители ярмарки смогут передать поздравления.
Как сообщал УНН, суммарная стоимость полностью укомплектованной елки составляет 2 миллиона 700 тыс. гривен.