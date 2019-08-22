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У Києві засудили валютного шахрая, який намагався втекти з вкраденими грошима

У Києві засудили валютного шахрая, який намагався втекти з вкраденими грошима

Київ • УНН

 • 9623 перегляди

КИЇВ. 22 серпня. УНН. У столиці до 5 років позбавлення волі засуджено валютного шахрая, який намагався втекти з 50 тис. євро. Про це УНН повідомили у пресслужбі прокуратури міста Києва.

“За підтримання державного обвинувачення столичною прокуратурою до 5 років позбавлення волі засуджено зловмисника, який у фіктивному пункті обміну валют заволодів коштами клієнта у сумі 50 тис. євро та намагався втекти”, — йдеться в повідомленні.

За даними прокуратури, правопорушник заздалегідь винайняв офісне приміщення на вул. Урлівській, яке облаштував під пункт обміну валют. Після цього розмістив в мережі Інтернет оголошення про обмін валют за вигідним курсом.

Коли потерпілий зайшов до приміщення, щоб обміняти 50 тис. євро, зловмисник через спеціально підготовлений отвір у стіні покинув приміщення разом з валютою.

Правоохоронцям порушника вдалося затримати по “гарячих слідах”.

Вироком суду шахрая засуджено до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Вкрадені грошові кошти повернуто законному власнику.

Нагадаємо, шахрая затримали в листопаді 2018 року.

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