У Києві засудили валютного шахрая, який намагався втекти з вкраденими грошима
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. У столиці до 5 років позбавлення волі засуджено валютного шахрая, який намагався втекти з 50 тис. євро. Про це УНН повідомили у пресслужбі прокуратури міста Києва.
“За підтримання державного обвинувачення столичною прокуратурою до 5 років позбавлення волі засуджено зловмисника, який у фіктивному пункті обміну валют заволодів коштами клієнта у сумі 50 тис. євро та намагався втекти”, — йдеться в повідомленні.
За даними прокуратури, правопорушник заздалегідь винайняв офісне приміщення на вул. Урлівській, яке облаштував під пункт обміну валют. Після цього розмістив в мережі Інтернет оголошення про обмін валют за вигідним курсом.
Коли потерпілий зайшов до приміщення, щоб обміняти 50 тис. євро, зловмисник через спеціально підготовлений отвір у стіні покинув приміщення разом з валютою.
Правоохоронцям порушника вдалося затримати по “гарячих слідах”.
Вироком суду шахрая засуджено до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Вкрадені грошові кошти повернуто законному власнику.
Нагадаємо, шахрая затримали в листопаді 2018 року.