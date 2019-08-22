В Киеве осудили валютного мошенника, который пытался скрыться с украденными деньгами
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. В столице до 5 лет лишения свободы осужден валютный мошенник, который пытался скрыться с 50 тыс. евро. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.
“При поддержке государственного обвинения столичной прокуратурой до 5 лет лишения свободы осужден злоумышленник, который в фиктивном пункте обмена валют завладел средствами клиента в сумме 50 тыс. евро и пытался сбежать”, — говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, правонарушитель заранее снял офисное помещение на ул. Урливской, которое устроил под пункт обмена валют. После этого разместил в сети Интернет объявление об обмене валют по выгодному курсу.
Когда пострадавший зашел в помещение, чтобы обменять 50 тыс. евро, злоумышленник через специально подготовленное отверстие в стене покинул помещение вместе с валютой.
Правоохранителям нарушителя удалось задержать по “горячим следам”.
Приговором суда мошенника приговорили к 5 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
Украденные денежные средства возвращены законному владельцу.
Напомним, мошенника задержали в ноябре 2018 года.