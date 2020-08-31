У Києві за вихідні сталося понад 150 ДТП

"У Києві з 29 по 30 серпня сталося 152 ДТП, з них 9 - ДТП з потерпілими", - сказали у пресслужбі.

Нагадаємо, 25 серпня в Українській військово-медичній академії сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої травмовано трьох слухачів-офіцерів медичної служби.

Як повідомлялося, суд у Києві взяв під варту водія сміттєвозу за ДТП, яке сталося в одному з дворів у столиці і внаслідок якого загинула 46-річна жінка, а 2-річного хлопчика госпіталізували до лікарні.