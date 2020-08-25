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Наїзд на жінку з дитиною у дворі в Києві: водія сміттєвоза взяли під варту

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 серпня. УНН. Суд у Києві взяв під варту водія сміттєвозу за ДТП, яке сталося в одному з дворів у столиці і внаслідок якого загинула 46-річна жінка, а 2-річного хлопчика госпіталізували до лікарні. Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Києва, передає УНН.

Наїзд на жінку з дитиною у дворі в Києві: водія сміттєвоза взяли під варту

"Водієві повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть) та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів без визначення альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави", - повідомили у прокуратурі.

Розслідування наразі триває.

ДТП сталася 22 серпня 2020 року на вул. Флоренції у Дніпровському районі столиці. За даними слідства, підозрюваний, керуючи у стані алкогольного сп’яніння вантажним автомобілем, а саме сміттєвозом, рухався заднім ходом по дворовій території житлового будинку та наїхав на жінку з дитиною. Внаслідок ДТП жінка від отриманих тілесних ушкоджень загинула на місці, а хлопчика госпіталізували.

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