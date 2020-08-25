Наезд на женщину с ребенком во дворе в Киеве: водителя мусоровоза взяли под стражу
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Суд в Киеве взял под стражу водителя мусоровоза по ДТП, которое произошло в одном из дворов в столице и в результате которого погибла 46-летняя женщина, а 2-летнего мальчика госпитализировали в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева, передает УНН.
"Водителю сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней без определения альтернативной меры пресечения в виде залога", - сообщили в прокуратуре.
Расследование пока продолжается.
ДТП произошло 22 августа 2020 года на ул. Флоренции в Днепровском районе столицы. По данным следствия, подозреваемый, управляя в состоянии алкогольного опьянения грузовым автомобилем, а именно мусоровозом, двигался задним ходом по дворовой территории жилого дома и наехал на женщину с ребенком. В результате ДТП женщина от полученных телесных повреждений погибла на месте, а мальчика госпитализировали.