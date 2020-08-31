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В Киеве за выходные произошло более 150 ДТП

Киев • УНН

 • 15920 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. В Киеве за выходные произошло более 150 ДТП, из которых 9 - ДТП с пострадавшими. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева.

В Киеве за выходные произошло более 150 ДТП

"В Киеве с 29 по 30 августа произошло 152 ДТП, из них 9 - ДТП с пострадавшими", - сказали в пресс-службе.

Напомним, 25 августа в Украинской военно-медицинской академии произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого травмировано троих слушателей-офицеров медицинской службы.

Как сообщалось, суд в Киеве взял под стражу водителя мусоровоза за ДТП, которое произошло в одном из дворов в столице и в результате которого погибла 46-летняя женщина, а 2-летнего мальчика госпитализировали в больницу.

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