У Києві за вихідні сталося понад 120 ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. У Києві за 8-9 серпня сталося 123 дорожньо-транспортні пригоди. Про це кореспонденту УНН повідомили у пресслужбі патрульної поліції Києва.
"У Києві з 8 по 9 серпня сталося 123 ДТП, з них 11 - ДТП з потерпілими", - сказали у пресслужбі.
Нагадаємо, у Києві на вулиці Антоновича відбулося зіткнення трьох автомобілів. Внаслідок аварії травмувався кермувальник одного з авто.
Як повідомлялося, у Голосіївському районі столиці зіткнулися два автомобілі BMW, троє людей загинуло, двоє постраждали.
Нагадаємо, на Київщині у Бородянському районі на пішохідному переході 82-річний киян на автомобілі збив хлопчика, після чого зник у невідомому напрямку.