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У Києві зіткнулися два BMW, троє молодих людей загинуло

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КИЇВ. 6 серпня. УНН. У Голосіївському районі столиці зіткнулися два автомобілі BMW, троє людей загинуло, двоє постраждали. Про це повідомляє пресслужба ДСНС Києва, передає УНН.

"6 серпня о 16:36 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що сталася у Голосіївському районі на Столичному шосе 26-го кілометра", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в ДТП є загиблі та постраждалі.

"У результаті зіткнення троє осіб загинуло на місці: дві жінки 1998 та 2001 років народження та чоловік 1990 р. н. Два чоловіка 1997 та 1999 р. н. опинилися заблокованими в автомобілі. Рятувальниками за допомогою гідравлічного аварійно-рятувального комплекту було деблоковано постраждалих з автомобіля та передано бригаді швидкої допомоги", – повідомили в ДСНС.

Як повідомляв УНН, на початку тижня на Київщині зіткнулись дві іномарки, травмувались п’ятеро людей.

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