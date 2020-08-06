У Києві зіткнулися два BMW, троє молодих людей загинуло
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. У Голосіївському районі столиці зіткнулися два автомобілі BMW, троє людей загинуло, двоє постраждали. Про це повідомляє пресслужба ДСНС Києва, передає УНН.
"6 серпня о 16:36 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що сталася у Голосіївському районі на Столичному шосе 26-го кілометра", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що в ДТП є загиблі та постраждалі.
"У результаті зіткнення троє осіб загинуло на місці: дві жінки 1998 та 2001 років народження та чоловік 1990 р. н. Два чоловіка 1997 та 1999 р. н. опинилися заблокованими в автомобілі. Рятувальниками за допомогою гідравлічного аварійно-рятувального комплекту було деблоковано постраждалих з автомобіля та передано бригаді швидкої допомоги", – повідомили в ДСНС.
Як повідомляв УНН, на початку тижня на Київщині зіткнулись дві іномарки, травмувались п’ятеро людей.