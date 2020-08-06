В Киеве столкнулись два BMW, трое молодых людей погибли
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. В Голосеевском районе столицы столкнулись два автомобиля BMW, три человека погибли, двое пострадали. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Киева, передает УНН.
"6 августа в 16:36 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло в Голосеевском районе на Столичном шоссе 26-го километра", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ДТП есть погибшие и пострадавшие.
"В результате столкновения три человека погибли на месте: две женщины 1998 и 2001 годов рождения и мужчина 1990 года рождения. Два человека 1997 и 1999 годов рождения оказались заблокированными в автомобиле. Спасатели с помощью гидравлического аварийно-спасательного комплекта деблокировали пострадавших из автомобиля и передали бригаде скорой помощи", - сообщили в ГСЧС.
Как сообщал УНН, в начале недели в Киевской области столкнулись две иномарки, травмировались пять человек.