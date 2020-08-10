В Киеве за выходные произошло более 120 ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. В Киеве за 8-9 августа произошло 123 дорожно-транспортных происшествия. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева.
"В Киеве с 8 по 9 августа произошло 123 ДТП, из них 11 - ДТП с пострадавшими", - сказали в пресс-службе.
Напомним, в Киеве на улице Антоновича произошло столкновение трех автомобилей. В результате аварии травмировался водитель одного из авто.
Как сообщалось, в Голосеевском районе столицы столкнулись два автомобиля BMW, три человека погибли, двое пострадали.
Напомним, в Киевской области в Бородянском районе на пешеходном переходе 82-летний киевлян на автомобиле сбил мальчика, после чего скрылся в неизвестном направлении.